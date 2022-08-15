Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:56
Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.


Yasemin Can Avrupa Atletizm Şampiyonas

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