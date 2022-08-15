Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu
Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın madalya kazandı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.
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