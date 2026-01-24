Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi. Peki, Yaser Asprilla kimdir? Yaser Asprilla kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Yaser Asprilla Galatasaray'a mı transfer oldu?

YASER ASPRILLA KİMDİR?

Yáser Esnéider Asprilla Martínez 19 Kasım 2003 tarihinde dünyaya geldi. La Liga kulübü Girona ve Kolombiya milli takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel futbolcudur.

YASER ASPRILLA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Yaser Asprilla, Envigado gençlik akademisinden çıkmıştır. Profesyonel kariyerine 2 Aralık 2020'de Envigado formasıyla Independiente Medellín'e 3-0 yenildikleri Categoría Primera A maçında başladı.

2021 yılının Ağustos ayında yapılan anlaşma ile Envigado, Asprilla'nın 17 Ocak 2022 tarihinde Watford'a transfer olduğuğunu açıkladı.

23 Ağustos 2024'te Asprilla, La Liga kulübü Girona'ya kulüp rekoru bir ücretle altı yıllık sözleşme imzaladı. Ücretin 18 milyon avro olduğu ve performansa bağlı ek ödemelerle birlikte 6 milyon avro daha eklenebileceği bildirildi. Aynı yılın 6 Ekiminde, Athletic Bilbao'yu 2-1 yendikleri maçta kulüp için ilk golünü attı.