Yasin Öztekin: 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini söyledi'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yasin, "38 yaşında gol kralı oldum. Profesyonel liglerde bu yaşta gol kralı olan var mı bilmiyorum, bence Bucasspor'da başarılı bir sezon geçirdik. En az 2 sene daha futbol oynayacağım. Futbola açım. Teklikler var. Süper Lig'de oynamayı isterim; ama olmazsa 1. ve 2. Lig'den gelen teklifleri değerlendireceğim. Aynı zamanda teknik direktörlük için FIFA B lisansı aldım. Futboldan sonra Türk futbolcuları kuracağım futbol akademisinde yetiştirmek istiyorum" dedi.





HAKAN ÇALHANOĞLU, GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR, İLKAY GÜNDOĞAN DA GELEBİLİR

Borussia Dortmund altyapısından yetişip, A takıma kadar yükselen, ülkemizde Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyespor, Göztepe gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, ''Galatasaray, Avrupa'da tam bir çekim merkezi oldu. Leroy Sana harika bir transfer, disiplinli olursa Galatasaray'a ön bölgede büyük katkı sağlar. Tam güçle oynayan Sane'yi durdurabilmek çok zor. Sane'den sonra hangi yıldız gelirse Galatasaray'a beni şaşırtmaz. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmemesi için hiçbir neden yok. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kuruluyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye bu yaz gelme olasılığı var. Onunla geçen hafta konuştum. Önceden Türkiye'ye gelmek istemiyordu; ama şimdi Inter'de teknik direktör değişti hem de her zaman Galatasaray'da kariyerinin bir aşamasında oynamak istiyordu. Ama Hakan için her an her şey olabilir'' diye konuştu.