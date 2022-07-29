Yasin Öztekin'in forma numarasını taraftarlar belirleyecek
Göztepe'nin kadrosuna kattığı Yasin Öztekin'in forma numarasını takımın taraftarları seçecek.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna kattığı Yasin Öztekin'in forma numarasını takımın taraftarları belirleyecek.
İzmir ekibine 2,5 yıl sonra kaptan olarak dönen Yasin Öztekin'in, yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip için giyeceği formanın numarası için taraftarlar arasında oylama yapılacak.
Göztepe'nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylama yaparak milli futbolcunun yeni sezondaki forma numarasını seçecek.
Oylama, 2 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasin Öztekin, tekrar Göztepe'ye gelmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu heyecanıma taraftarlarımızın da ortak olmasını isteyerek forma numaramı onlara seçtirmek istedim. Bu futbolculuk kariyerimde yaşadığım en değişik deneyimim olacak. Sonuçları heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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