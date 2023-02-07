Yelken Federasyonu'ndan 100 bin liralık yardım

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:22

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:22

Türkiye Yelken Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 100 bin lira nakit bağış yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı bu felakette zarar gören vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla, AFAD Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan bağış kampanyasına Türkiye Yelken Federasyonu olarak 100.000 Türk Lirası yardımda bulunuyor ve tüm yelken ailesini katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede kurtarılmalarını temenni ederken, kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerimize güç kuvvet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye Oryantiring Federasyonu da atkı, bere, eldiven ve eşofman takımından oluşan ilk yardım kolilerini depremden etkilenen bölgelere gönderdiğini duyurdu.