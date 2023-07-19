Yeni Malatyaspor gelecek sezon da ligde olmayacak
Trendyol 1. Lig fikstür çekiminde, Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağı açıklandı.
Fikstür çekimi yapılan Trendyol 1. Lig'de ligin gelecek sezon 18 takımla devam edeceği açıklandı.
Yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.
Ayrıca fikstür çekiminde Trendyol 1. Lig'in 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2024'te sona ereceği açıklandı.
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