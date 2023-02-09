Yeni Malatyaspor: 'Ligden çekileceğiz'
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, lige devam etmeyi düşünmediklerini söyledi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan deprem felaketi sonrası tüm ligler ertelendi.
TFF, liglerin önümüzdeki hafta devam edeceğini açıklaması üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, açıklama yaptı.
Yaman, bu durumda lige devam edemeyeceklerini belirterek ligden çekilme kararını birkaç gün içinde bildireceklerini söyledi.
Ahmet Yaman, "Büyük bir yıkım var. Şu anda maç aklımıza dahi gelmiyor. Ligden çekilmenin hesabını yaptık ve bildireceğiz." dedi.
Yaman ayrıca, "Şu an lige devam etmeyi düşünmüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız diğer şehirlere yerleşti. Tesislerimiz kullanılamaz halde. Bize 7-8 ay lazım. O zamana kadar net bir karar alıp, yaralarımız sarıldıktan sonra değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
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