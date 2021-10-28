Yeni MHK Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı
Yeni MHK ilk hafta maçlarına Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi deneyimli isimleri atadı. Ali Palabıyık ve Ali Şansalan'a görev yok!
Süper Lig'de 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Prof. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK ilk atamalarını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11’inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
29 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
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