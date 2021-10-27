Futbolda tartışmalı MHK Başkanı krizi
Kulüpler Birliği'nin bir bölümü MHK Başkanlığı'na atanan Ankara Bölgesi eski hakemi Dr. Ferhat Gündoğdu'yu bir davada adının Fevzi Bir'le anılması nedeniyle şiddetle veto etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na getirilen Ferhat Gündoğdu, kulüpler birliğini karıştırdı.
Kulüpler Birliği Vakfı, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu'yu desteklemiş, Karagümrük hariç tüm kulüpler Çulcu'nun MHK Başkanlığı için TFF'ye yazılı belge sunmuştu. Ne var ki, Nihat Özdemir yönetimi, Çulcu'yu veto edince,bazı kulüplerin ortaya attığı isim olan Prof.Dr. Ferhat Gündoğdu, TFF tarafından MHK Başkanı olarak atandı.
Bu atama, Kulüpler Birliği Vakfı içinde derin görüş ayrılığına neden oldu. Kulüplerin Birliği'nde aralarında 2 İstanbul takımı ile bir Karadeniz takımının bulunduğu grup, Ankara Bölgesi eski hakemi ve Dr. Ferhat Gündoğdu'yu şiddetle veto etti. Gündoğdu'nun adının yeraltı dünyasının bir dönem önemli olan ismi Ali Fevzi Bir ile anılması sıkıntı yarattı. Gündoğdu'nun o dosyadan aklandığı halde, dönemin tanıklarının olumsuz görüş belirttiği öğrenildi. Kulüpler Birliği'nden bir üyenin, "Ali Fevzi Bir ile olan ilişkisi bildiğinizin çok ötesinde Ferhat Bey olmaz" dediği öğrenildi.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün acil kodla, MHK Başkanını tartışmak üzere toplanması bekleniyor.
MHK yönetimindeki bir üyenin de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in tiraci işlerinde alt yüklenici olduğu iddiası da kafaları karıştırmış durumda.
TARTIŞILAN ATAMA
A Klasman hakemi olan ve TFF çatısı altında çalışan Prof.Dr. Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.
İşte o yönetim:
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu
FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?
"Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği (TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu."
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