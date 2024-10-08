Yeni sezonun ilk hazırlık maçında Alperen Şengün'den Utah Jazz'e 17 sayı!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, hazırlık maçında karşılaştığı Utah Jazz'e 122-113 mağlup oldu.
Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, önceki gece yeni sezonun ilk hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynadı.
Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmayı, Alperen 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.
JALEN GREEN EN SKORER OLDU
Jazz Lauri Markkanen 17 sayı ve 4 ribaund ile takımın en skorer oyuncusuydu. Jordan Clarkson 14 sayıyla, Keyonte George ise 13 sayıyla maçı tamamladı.
Rockets'ta ise Jalen Green 21 sayıyla takımın en çok sayı bulan ismiydi. Cam Whitmore ise 17 sayı buldu.
Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #utah jazz #nba
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