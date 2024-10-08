Yeni sezonun ilk hazırlık maçında Alperen Şengün'den Utah Jazz'e 17 sayı!

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, hazırlık maçında karşılaştığı Utah Jazz'e 122-113 mağlup oldu.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında Alperen Şengün'den Utah Jazz'e 17 sayı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:52

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, önceki gece yeni sezonun ilk hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynadı.

Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmayı, Alperen 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.

JALEN GREEN EN SKORER OLDU

Jazz Lauri Markkanen 17 sayı ve 4 ribaund ile takımın en skorer oyuncusuydu. Jordan Clarkson 14 sayıyla, Keyonte George ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Rockets'ta ise Jalen Green 21 sayıyla takımın en çok sayı bulan ismiydi. Cam Whitmore ise 17 sayı buldu.


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #utah jazz #nba

İlgili Haberler

NBA'in son şampiyonları Abu Dabi'de karşılaştı

NBA'in son şampiyonları Abu Dabi'de karşılaştı
NBA'de forma giymişti: Fenerbahçe Beko, Khem Birch transferini resmen açıkladı!

NBA'de forma giymişti: Fenerbahçe Beko, Khem Birch transferini resmen açıkladı!
Ergin Ataman'dan iddialı sözler: 'Bir NBA kulübünün başarma hayali varsa...'

Ergin Ataman'dan iddialı sözler: 'Bir NBA kulübünün başarma hayali varsa...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler