Yenimahalle Belediyespor - Üsküdar Belediye ile yenişemedi

Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta maçında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 30-30 berabere kaldı.

Yenimahalle Belediyespor - Üsküdar Belediye ile yenişemedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 21:45

Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 15-14 önde tamamladı.

İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma 30-30 beraber bitti.


Etiketler: #Kadınlar Hentbol Süper Ligi #Yenimahalle Belediyespor #Üsküdar Belediyespor
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