Yenimahalle Belediyespor - Üsküdar Belediye ile yenişemedi
Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta maçında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 30-30 berabere kaldı.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma 30-30 beraber bitti.
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