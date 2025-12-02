Yerel seçimde çok konuşulmuştu: Gökhan Zan futbola döndü

İskenderunspor, teknik direktörlük görevine 1,5 yıllığına Gökhan Zan'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın, İskenderunspor’umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

31 MART SEÇİMLERİNİN GÜNDEM İSMİ İDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaptığı yardım çağrısıyla Türkiye'de ses getiren eski milli futbolcu Gökhan Zan, depremden bir sene sonra gerçekleşen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasete atıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi’nin adayı olan Zan, kampanya döneminde ortaya çıkan bir ses kaydı ve para pazarlığı iddialarıyla gündeme oturmuştu.