Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadeleye güçlü vurgu: Muaythai şampiyonları sağlıklı gelecek için ringde!

Yeşilay ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüyle düzenlenen Muaythai Süper Lig Finali, “Bağımsız Gelecek Sağlıklı Nesiller” ve “Yüzleşmeden İyileşme Olmaz” sloganlarıyla 16 Ağustos 2025’te Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan vekili Doruk Malhan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Milli Sporcu Çağan Atakan Arslan ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda 14 sporcu, ringe çıkarak şampiyonluk için kıran kırana mücadele etti.

8 kadın ve 6 erkek sporcunun 7 final karşılaşmasında yarıştığı müsabakalarda erkeklerde Cihan Doğu, Utku Mete Yağcı ve Sercan Koç şampiyon olurken, kadınlarda ise Ece Kayış, Hatice Öksüz, Elif Keskin ve Selver Aktürk şampiyonluğu elde etti. Şampiyon sporculara kemerlerini, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak takdim ederken ikinci olan sporculara ise kupa verildi. Her raunt sonrasında Yeşilay Heyeti tarafından plaket takdimi gerçekleştirildi. Şampiyon olarak Milli Takım’a girmeye hak kazanan sporcular, ülkemizi Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda temsil edecek.

“BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELENİN EN İYİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİ SPOR”

Muaythai Süper Lig Finali’nde müsabakalar öncesi konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, maçlar öncesinde yaptığı konuşmada sporun bağımlılıkla mücadeledeki kilit rolüne dikkat çekti: "Bağımlılıklarla mücadelenin en iyi ve en etkili yollarından biri spordur. Yeşilay olarak, gençleri ve toplumun her kesimini sağlıklı yaşama teşvik edecek projeleri mücadelemizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sporcularımız, 'Bağımlılıklara karşı sert olduğumuz doğrudur' diyerek bu mücadelede ringe çıktı"

“ZARARLI ALIŞKANLIKLARA KARŞI DURAN TÜM SPORCULARIMIZI DESTEKLİYORUZ”

Müsabakaların ardından konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, “Düzenli fiziksel aktivitenin zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğuna, aynı zamanda bedene ve ruha sağlık, hayata ise disiplin kazandırdığına inanıyoruz. Yeşilay olarak tam da bu nedenle bağımlılıklarla mücadelede spor faaliyetlerini önemsiyor, zararlı alışkanlıklara karşı duran tüm sporcularımızı destekliyoruz. Bugün gerçekleşen Muaythai Süper Lig Finali’nde mücadele eden ve kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, bağımsız ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum” dedi.

Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ise, “Muaythai Süper Lig Finali’ne ev sahipliği yaparak bağımlılıklarla mücadelede sporun önemini bir kez daha vurgulayan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne, Muaythai camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Nefes kesen mücadeleler sonunda şampiyonluğa ulaşan sporcularımızın Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam” şeklinde konuştu.