Yiğit Arslan, Beşiktaş Basketbol Takımında!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:33

Güncelleme: 23.06.2023 - 19:33

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1996 doğumlu, 1.94 boyundaki milli basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.