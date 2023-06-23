Yiğit Arslan, Beşiktaş Basketbol Takımında!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:33
Yiğit Arslan, Beşiktaş Basketbol Takımında!
Abone Ol google-news

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1996 doğumlu, 1.94 boyundaki milli basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.


Yiğit Arslan beşiktaş Beşiktaş basketbol transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler