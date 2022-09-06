Yıldız futbolcu David Alaba'dan Galatasaray itirafı
Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, Almanya'dan Sporx'e verdiği özel röportajda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.
Alaba, "Galatasaray taraftarı olduğunuza dair söylentiler var. Doğru mu?" şeklinde gelen soruya "Evet Galatasaray'a sempati duyuyorum" diye yanıt verdi.
Avusturyalı yıldız, "Çocukken Viyana'da her gün sokakta oyun oynardım. Birçok Türk arkadaşım vardı. O zaman tam olarak üç seçenek vardı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray'a çok erken karar verdim. Nedenini hatırlayamıyorum. Arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ın oynadığı tüm derbi maçlarını seyrediyorum" şeklinde cevap verdi.
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