Giresunspor, Görkem Sağlam'ı transfer etti

05 Eylül 2022 Pazartesi, 21:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, gurbetçi oyuncusu Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Görkem Sağlam'a, 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görkem Sağlam, geride kalan sezonu Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Willem II'da geçirdi.