Yıldız futbolcunun hayatında sular durulmuyor! Mauro Icardi çocuğunu aldı, Wanda Nara'ya polis müdahale etti

Yayınlanma: 15.03.2025 - 12:43

Güncelleme: 15.03.2025 - 12:43

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki kriz farklı bir boyut aldı.

Arjantin'den SM'nin haberine göre; Mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Mauro Icardi, Wanda Nara'nın dairesine giderek kızını aldı. Buna karşı çıkmaya çalışan Wanda Nara'nın çığlıkları televizyon kameralarına yansıdı.

Wanda Nara'nın araya girmek istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.