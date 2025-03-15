Yıldız futbolcunun hayatında sular durulmuyor! Mauro Icardi çocuğunu aldı, Wanda Nara'ya polis müdahale etti
Mauro Icardi, mahkeme kararıyla çocuğunu görme hakkı elde etti; Wanda Nara, Icardi'nin hakkına engel olmaya çalıştı.
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki kriz farklı bir boyut aldı.
Arjantin'den SM'nin haberine göre; Mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Mauro Icardi, Wanda Nara'nın dairesine giderek kızını aldı. Buna karşı çıkmaya çalışan Wanda Nara'nın çığlıkları televizyon kameralarına yansıdı.
Wanda Nara'nın araya girmek istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.
Este es el resultado de que el juez Diego Coria ordenó que las hijas de Wanda Nara debían reintegrarse con Mauro Icardi. Escándalo policial. Las criaturas víctimas. pic.twitter.com/Ct86ozVYFv— SM Noticias (@SMnoticias) March 15, 2025
Etiketler: #Wanda Nara #mauro icardi #galatasaray
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