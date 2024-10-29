Yıldız isim Steph Curry en az 2 maç yok!

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sol ayağındaki peroneal siniri zorlanması nedeniyle en az iki maç kaçıracağını duyurdu.

Yıldız isim Steph Curry en az 2 maç yok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:34

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sol ayağındaki peroneal siniri zorlanması nedeniyle en az iki maç kaçıracağını duyurdu.

Warriors, New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak iki karşılaşmada da forma giyemeyecek olan Curry'nin Cuma günü yeniden değerlendirileceğini belirtti. Golden State ekibi, Cumartesi gecesi Houston Rockets ile karşılaşacak.

ESPN'den Kendra Andrews, Warriors'ın "muhtemelen birkaç maçı" Curry olmadan geçirmeye hazırlandığını bildirmişti.

Golden State, başlangıçta Warriors yıldızının Pazar günü LA Clippers'a karşı 112-104 kaybettiği maçta sol ayak bileği burkulması yaşadığını duyurmuştu. Sahada 27 dakika kalan Steph, 18 sayı ve 6 asist kaydetmişti.


Etiketler: #stephen curry #sakatlık #golden state warriors
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