Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 17 madalya kazandı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 22:52

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 22:52

Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Tuana Süren, 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 268 sporcunun katıldığı organizasyonun son günü +81 kilo kadınlar kategorisinde podyuma çıkan Tuana Süren, koparmada 104 ve toplamda 230 kiloluk dereceleriyle 2 altın, silkmede ise 126 kiloyla gümüş madalya kazandı.

Tuana Süren'e madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay takdim etti.

Milli sporcuların organizasyonu 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta sporcularının önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Yıldızlar düzeyinde çok önemli madalyalar kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bizlere güvenenlere ve destekleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Durres'te toplam 17 madalya kazandık. Emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.