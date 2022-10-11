Yıldızlar Maradona'nın anısına sahaya çıkıyor
Dünya Kupası'nın başlamasına 6 gün kala Roma'da Diego Armando Maradona'nın 2. ölüm yıldönümünde yıldız isimlerin katılımıyla gösteri maçı düzenlenecek.
Diego Armando Maradona'nın ölüm yıldönümü anısına dünya yıldızları bir araya gelerek dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası'nın başlamasına 6 gün kala 14 Kasım tarihinde Roma Olimpiyat Stadı'nda gösteri maçı düzenlenecek. Diego Armando Maradona'nın ölümünün 2. yılında oynanacak karşılaşmada birbirinden ünlü aktif ve veteran futbolcuların yer alması bekleniyor.
Gösteri maçında yer alması kesinleşen isimler Lionel Messi, Ronaldinho, Gianluigi Buffon ve Roma teknik direktörü Jose Mourinho olarak belirlenmiş durumda.
Bilindiği gibi Diego Armando Maradona 25 Kasım 2020'de geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi sürecinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
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