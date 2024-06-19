Yıllar sonra bile unutulmayacak maç! Arnavutluk ile Hırvatistan yenişemedi...

Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:58

Güncelleme: 19.06.2024 - 17:59

Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci hafta ilk maçında Arnavutluk ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.

11. dakikada sol kanattan topla gelen Mitaj çalımını atıp rakibini geçtikten sonra oyunun yönünü ters kanata çevirdi. Sağ kanatta topla buluşan Jasir Asani önünü boşalttı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Qazim Laçi düzgün bir kafa vuruşuyla Arnavutluk'u 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü Hırvatistan eline alsa da Arnavutluk hızlı ataklarla etkili.

31. dakikada kendi yarı sahasında topu kazanan Ramadani topla birlikte çık hızlı çıktı ve pasını Bajrami'ye verdi. Orta alandan hızlı gelen Bajrami çalımını attıktan sonra pasını Asani'ye verdi ancak Asani'nin ceza sahası içindeki sert vuruşunu Livakovic çıkardı.

Arnavutluk kazandığı toplarla hızlı kontra ataklara çıksa da çoğu pozisyonda Dominik Livakovic gole izin vermedi.