Yılmaz Vural: 'Bomba atsanız böyle olmaz, devam edemeyiz'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 07:55

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:23

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Malatya'da enkaz altında kalan 28 yaşındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedeni salı günü çıkarıldı. Erdoğan Aktaş'ın sunduğu tv100 deprem özel yayınına bağlanan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın sözleri yürekleri dağladı.

"10 ŞEHİRE BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ"

Yetkililere ve gönüllülere teşekkür eden Vural "Yardımcı antrenörümle ile dördümüzü gece saat 3'te Elazığ'a bıraktılar bizi. Oradan Malatya'ya geçip oradan da Gaziantep'e geçerek evladımızın defin işlemini tamamladık. Depremin merkezi Pazarcık ilçesinden geçtik. Orayı görseniz içiniz acır, bütün evler yıkılmış, akordeon gibi olmuş. Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz." dedi.

"AHMET'İMİZİN ODASININ ÖNÜNDEN GEÇECEKLER"

Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili Vural "Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Federasyonumuzun yarın toplantısı var, karar verecekler. Şuan ki psikolojiyle yabancı oyuncularım şehri terk etti. Afrika'dan Avrupa'dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü Ahmet'imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz." diye konuştu.

"KEŞKE ONLAR DA DÖNMESEYDİ"

Sözlerini sürdüren Vural "Rize maçından sonra ben oyuncularıma 2 gün izin verdim. Malatyalı oyuncularım geri döndüler. Keşke onlar da dönmeseydi. Takımın diğer oyuncularına, direktörlerine bir şey olmadı." ifadelerine yer verdi.