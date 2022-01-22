Yılmaz Vural Fenerbahçe konusunda umudunu yitirmiyor
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe’yi çalıştırma konusunda inancını yitirmediğini dile getirdi.
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe konusunda açıklamalarda bulundu.
Sporx’in haberine göre, bir televizyon kanalında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçe'ye ilişkin konuşan Vural, "İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. 'Elbet bir gün buluşacağız' 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Vural, Fenerbahçe’yi çalıştırmaya olan inancını kaybetmediğini dile getirerek, “Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslararası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı” diye konuştu.
35 YILDA 30 TAKIM
Çalıştırdığı kulüp sayısıyla dikkat çeken 69 yaşındaki Yılmaz Vural, 35 yıllık antrenörlük kariyeriyle dikkat çekiyor.
Malatyaspor takımında, 1986-1987 sezonunda, önce yardımcı antrenör ardından da teknik direktör olarak kariyerine başlayan Vural, daha sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları başta olmak üzere birçok kulübün teknik kadrosunda başı çekti.
Şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Yılmaz Vural, en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımının başına geçerek mavi-beyazlı ekiple birlikte 35 yıllık antrenörlük kariyerine 30 takım sığdırmış oldu.
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