Yok artık daha neler! Dikkat dağıtmak için cinsel organını açtı...

Kolombiya ekiplerinden Santa Fe ile Cordoba arasında oynanan maçta Santa Fe forması giyen Geisson Perea'nın rakip oyuncunun dikkatini dağıtmak için yaptığı hareket ile gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 18:47
Yok artık daha neler! Dikkat dağıtmak için cinsel organını açtı...
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Kolombiya Ligi'nde oynanan Santa Fe - Cordoba maçında yaşanan bir olay gündem oldu.

Sporx'in haberine göre, karşılaşmanın bir bölümünde Cordoba ekibi serbest vuruş kazanınca Santa Fe adına baraja geçen savunma oyuncusu Geisson Perea, rakibinin dikkatini dağıtmak için şortunu aşağı çekerek cinsel organını gösterdi. Bu sırada kameraların barajı çekmesi ile Perea'nın ilginç taktiği ekranlara da yansımış oldu. Yaşanan pozisyonda ise Cordoba, serbest vuruştan yararlanamadı.

Perea'nın tüm çabalarına rağmen Cordoba, Santa Fe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.


Kolombiya Santa Fe Cordoba Geisson Perea

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