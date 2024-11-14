Yönetim, sözleşmesi bitecek İrfan Can ve Osayi’ye son teklifi iletti

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:30

Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel’in durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun da takımda kalmalarını istediği iki oyuncusuna yeni kontrat teklif etti. Yıllık ücretlerinde ciddi bir artış yapılarak sunulan teklife Kahveci ve Osayi’nin vereceği yanıt bekleniyor. Osayi ile İngiltere’den ve Fransa’dan bazı kulüplerin ilgisi bulunurken, 26 yaşındaki futbolcunun ailesiyle yapacağı gelecek planının F.Bahçe’deki durumunu belirleyeceği öğrenildi. İrfan Can Kahveci’nin ise Sarı-Lacivertlilerle yeni sözleşme imzalama ihtimalinin çok yüksek olduğu bildirildi. F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, ocak ayında yapılacak transferler için bazı görüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına gidecek. Ofansif orta saha ve sol bek takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Sarı-Lacivertlilerde, eski Beşiktaşlı Talisca’nın adı sıklıkla anılıyor. F.Bahçe yönetimi, Portekizli futbolcuya olan ilgisini yalanlamazken, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’la kiralama formülü üzerine görüşme yapmayı planladığı bildirildi. Sol bekte liste başında Belçika ekibi Gent’in 12 milyon Avro bonservis istediği 22 yaşındaki Archie Brown var.