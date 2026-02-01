Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 15:10:00
Güncellenme:
AA
Yukatel Merkezefendi Belediyesi, evinde Anadolu Efes'i devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Anadolu Efes'i 87-80 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Anadolu Efes'i 87-80 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi 

Hakemler: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 22, Roko Badzim 14, Mahir Ağva 6, Emre Tanışan 2, Griffin 9, Cazalon 3, Omic 12, Egemen Güven,

Anadolu Efes: Weiler-Babb 16, Dessert 4, Dozier 9, David Mutaf, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 9, Smits, Swider 15, Erkan Yılmaz, Jones 6

1. Periyot: 21-17

Devre: 48-40

3. Periyot: 62-63

