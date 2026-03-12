Yüksel Yıldırım'dan mağlubiyet açıklaması: Fenerbahçe maçını örnek gösterdi!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda Samsunspor, ilk maçında İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı. Konuk ekip maçı 3-1 kazandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Umudumuzu kaybetmek istemiyorum ama Rayo Vallecano rövanşta eleyecek gibi görünüyor. Güçlü bir rakip. Tur şansımız %20'lere düştü. 3 farklı yenmemiz zor görünüyor. Elimizden geleni yapacağız."

"Onlar bizden daha iyi hazırlanmışlar ama yediğimiz ikinci gol ve üçüncü gol bize yakışmadı. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler ve golü buldular. Fenerbahçe maçının yorgunluğu olduğu gözüktü. Tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Hocamız gerekli değişiklikleri yaptı, oyuna canlılık geldi, acaba 2-2'yi yakalayabilir miyiz derken bir hata ile golü buldular. Sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var."

"GEÇEN HAFTA FENERBAHÇE'YE KÖK SÖKTÜRDÜK"

"Yapmak istediklerimiz ilk 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Güçlü bir takım çıktı karşımıza. Bizi elerlerse çeyrek final, yarı final oynarlar. Zannediyorum bizi eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama öyle, gerçekçi bakmak lazım. Maç başlarken 50-50'ydi. Şimdi 20'lere düştü. 3 farklı yenmemiz zor gözüküyor.

İyi bir takım olma yolundayız. Bu takımı 8 yıl önce aldık, yapılandırdık, adım adım geldik. Süper Lig'de ikinci yılımızda Avrupa'ya gitmek. Önemli olan sürdürülebilir yapmak bundan sonra. Seneye şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Hocamız yeni, kadroda değişiklikler olacak. Samsunspor, geleceğin temellerini atacak. Bu maç söyleyecek bir şey yok. Pozisyonumuz yok. Geçen hafta Fenerbahçe'ye kök söktürdük. Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Biz Türkiye'de futbol oynuyoruz ama demek ki ligimiz çok zayıf. Kulübüm ve camiam adına üzgünüz."