Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması! Haller, Abdulkadir Ömür, Emre Akbaba...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Samsunspor, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen kırmızı-beyazlı ekipte hem kadroya dahil edilmesi planlanan isimler hem de mevcut oyunculara gelen teklifler gündemde yer alıyor.

"GÜNDEMİMİZDE YOKLAR"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Motto Futbol programında transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunda adı Samsunspor ile anılan Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba ve Sebastian Haller ile ilgili konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç gündemimizde olmadılar, listemizde de yoklar."

ÜÇ FUTBOLCUNUN SEZON PERFORMANSLARI

Sebastian Haller, sezonu Hollanda ekibi FC Utrecht'te kiralık olarak geçirdi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren oyuncu, 16 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Haller'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro seviyesinde.

Abdülkadir Ömür, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor formasıyla geçirdi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 7 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamayan Ömür, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Hull City ile 21 maçta 1 asist kaydetti.

Emre Akbaba ise 2023-2024 sezonunda Eyüpspor formasıyla toplam 38 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist ile oynadı. Tecrübeli oyuncunun adı çeşitli transfer iddialarında sıkça geçiyor.