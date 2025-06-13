Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması! Haller, Abdulkadir Ömür, Emre Akbaba...

Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması! Haller, Abdulkadir Ömür, Emre Akbaba...

13.06.2025 13:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması! Haller, Abdulkadir Ömür, Emre Akbaba...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gündemde yer edinen Sebastian Haller, Abdulkadir Ömür ve Emre Akbaba transferi iddialarına açıklık getirdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Samsunspor, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen kırmızı-beyazlı ekipte hem kadroya dahil edilmesi planlanan isimler hem de mevcut oyunculara gelen teklifler gündemde yer alıyor.

"GÜNDEMİMİZDE YOKLAR"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Motto Futbol programında transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunda adı Samsunspor ile anılan Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba ve Sebastian Haller ile ilgili konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 

"Hiç gündemimizde olmadılar, listemizde de yoklar."

ÜÇ FUTBOLCUNUN SEZON PERFORMANSLARI

Sebastian Haller, sezonu Hollanda ekibi FC Utrecht'te kiralık olarak geçirdi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren oyuncu, 16 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Haller'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro seviyesinde.

Abdülkadir Ömür, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor formasıyla geçirdi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 7 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamayan Ömür, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Hull City ile 21 maçta 1 asist kaydetti.

Emre Akbaba ise 2023-2024 sezonunda Eyüpspor formasıyla toplam 38 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist ile oynadı. Tecrübeli oyuncunun adı çeşitli transfer iddialarında sıkça geçiyor. 

İlgili Konular: #samsunspor #Yüksel Yıldırım

İlgili Haberler

Samsunspor'dan Kingsley Schindler kararı!
Samsunspor'dan Kingsley Schindler kararı! Süper Lig ekibi Samsunspor, 31 yaşındaki Ganalı oyuncu Kingsley Schindler ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Samsunspor'dan Youssef Ait Benasser kararı!
Samsunspor'dan Youssef Ait Benasser kararı! Süper Lig ekibi Samsunspor, Faslı oyuncu Youssef Ait Benasser ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Samsunspor bir transferi daha açıkladı!
Samsunspor bir transferi daha açıkladı! Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Liga Portugal takımlarından Famalicao’da forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Enea Mihaj ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Portekiz’in Famalicao takımında forma giyen stoper Enea Mihaj ile anlaşmaya vardık. 10 gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirip imza atmayı planlıyoruz” dedi.