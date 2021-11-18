Yunan basınından Fenerbahçelileri üzecek Pelkas iddiası!

18 Kasım 2021 Perşembe, 14:41

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bu sezon yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi.

İddiaya göre Pelkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.

Yunanistan basını Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediğini belirtti.

Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon Avro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

2020-21 sezonunda ülkesinin PAOK takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan orta saha, geçtiğimiz sezon 44 maçta 10 gol, 7 asistle oynamıştı. Dimitris Pelkas'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.