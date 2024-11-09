Yunan derbisinde kazanan Olympiakos!
THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 94-89 Olympiakos'un üstünlüğü ile sona erdi.
Olympiakos'ta Evan Fournier 22, Sasha Vezenkov ise 20 sayı ile yıldızlaştı.
Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn'ın 20 sayısı yeterli olmadı.
Etiketler: #Olympiakos #Panathinaikos #thy euroleague
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