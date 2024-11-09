Yunan derbisinde kazanan Olympiakos!

THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup etti.

Yunan derbisinde kazanan Olympiakos!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:39

THY EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 94-89 Olympiakos'un üstünlüğü ile sona erdi. 

Olympiakos'ta Evan Fournier 22, Sasha Vezenkov ise 20 sayı ile yıldızlaştı. 

Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn'ın 20 sayısı yeterli olmadı.


Etiketler: #Olympiakos #Panathinaikos #thy euroleague
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler