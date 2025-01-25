Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe Olympiakos'u deplasmanda dize getirdi!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:29

Güncelleme: 25.01.2025 - 00:29

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Olympiakos'u 87-77 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte THY EuroLeague'de çıktığı son 5 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Olympiakos'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.