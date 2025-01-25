Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe Olympiakos'u deplasmanda dize getirdi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Olympiakos'u 87-77 mağlup etti.

Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe Olympiakos'u deplasmanda dize getirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:29

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Olympiakos'u 87-77 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte THY EuroLeague'de çıktığı son 5 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Olympiakos'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.


Etiketler: #fenerbahçe beko #thy euroleague #Olympiakos
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