Yunus Akgün attı Leicester City turladı
İngiltere FA Cup karşılaşmasında Leicester City sahasında ağırladığı Birmingham'ı 3-0 yendi.
İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Leicester City evinde konuk ettiği Birmingham'ı 3-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Leicester'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet kaydetti.
Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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