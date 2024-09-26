Yunus Akgün hayallerini yaşıyor! 'İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız'
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, 'Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." açıklamasını yaptı' dedi.
Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.
Performansını değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim." dedi.
Yunus Akgün ayrıca "Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." açıklamasını yaptı.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #uefa avrupa ligi #PAOK
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