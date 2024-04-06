Yunus Akgün, Leicester'a galibiyeti getirdi

Yunus Akgün, 81. dakikada oyuna girdi ve 87. dakikadaki golün asistini yaparak Leicester City'e galibiyeti getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:16
Yunus Akgün, Leicester'a galibiyeti getirdi
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İngiltere Championship'in 41. haftasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester 2-1'lik skorla kazandı.

Leicester City, 28. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un golüyle öne geçti. Birmingham, 45. dakikada Jay Stansfield'ın golüyle skoru eşitledi.

81. dakikada oyuna giren Yunus Akgün, 87. dakikada Stephy Mavididi'nin attığı golün asistini yaptı ve takımına kritik bir galibiyet getirdi.

Leicester, bitime 5 maç kala puanını 88 yaptı ve 1 maç eksiğine karşın liderliğini sürdürdü. Birmingham ise 42 puanla sondan 3. sırada yer aldı ve ateş hattından çıkamadı.

Leicester City, gelecek hafta Milwall'a konuk olacak. Birmingham ise sahasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'i ağırlayacak.


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