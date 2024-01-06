Yunus Akgün oynadı, Leicester turu geçti
İngiltere FA Cup 3. turda Leicester City deplasmanda Millwall'ı 3-2 yenerek üst tura yükseldi.
İngiltere FA Cup 3. turda Joe Edwards'ın ekibi Millwall ile Enzo Maresca'nın yönetimindeki Leicester City karşı karşıya geldi.
The Den'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leicester City 3-2 kazanırken goller; 16. dakikada Cesare Casadei, 39. dakikada Ricardo Pereira ve 61. dakikada Thomas Cannon kaydetti.
Ev sahibi Millwall'ın gollerini ise 56. dakikada Duncan Watmore ve 86. dakikada Zian Flemming kaydetti.
Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 72 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Leicester City üst tura yükselirken, Millwall kupaya veda etti.
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