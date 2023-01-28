Yunus Akgün: 'Şeytanın bacağını kırdım'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:17

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 22:17

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Giresunspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Giresunspor gerçekten zor bir deplasman. Zor olacağını biliyorduk ama sonuçta bizim elimizdeydi. Seriyi devam ettirmek istiyorduk. Çok net bir skorla ayrılıyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz." dedi.

Yunus, "Şeytanın bacağını sonunda kırdım. İnşallah devamı gelecek. Bana her zaman güvenen aileme, kız arkadaşıma, dostalarıma çok teşekkür ederim. Taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayacağız ve bu sene şampiyonluğu alacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Çok iyi bir aile ortamımız var. Bu da sahaya yansıyor. Bu da bizi şampiyon yapacak nedenlerden birisi. Oynayan, oynamayanlara destek oluyor. Rekabet, her zaman başarıyı getirir. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.