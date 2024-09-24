Yunus Akgün'den derbi yorumu! 'Penaltıydı...'
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları;
"Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim.
"BENİM POZİSYONUM PENALTIYDI"
Penaltı pozisyonuyla alakalı sıcak anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum daha da penaltıydı. Derbi öncesinde bizler için hazırlanan mektupları okuduk ve bizi motive etti. Bunlar çok değerli şeyler."
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