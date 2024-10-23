Yunus Akgün'den PFDK açıklaması! 'Farklı yerlere çekilmesi üzücü'
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Elfsborg galibiyeti sonrası PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Elfsborg galibiyeti sonrası PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Üzücü bir haber aldık, şehitlerimiz var, üzücü bir durum. 4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz." dedi.
PFDK SEVKİ AÇIKLAMASI
PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili Yunus, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü." diye konuştu.
Yunus Akgün ayrıca, "Hedeflerimizi hep söylüyoruz. Ligde ve Avrupa'da kupaları kazanmak istiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Herkes keyif alıyor. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.
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