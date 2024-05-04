Yunus Akgün'lü Leicester yenildi, Blackburn ligde kaldı

İngiltere Championship'in son haftasında şampiyonluğunu garantileyen Leicester City, evinde Blackburn'e 2-0 mağlup oldu. Blackburn, bu sonuçla birlikte ligde kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:38
Yunus Akgün'lü Leicester yenildi, Blackburn ligde kaldı
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İngiltere Championship'in son haftasında şampiyonluğunu garantileyen Leicester City, Blackburn'ü konuk etti. 

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Blackburn, ligde kalmayı başardı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 68 ve 90+4. dakikalarda Sammie Szmodics kaydetti. Mağlup olması durumunda, diğer maçların sonucuna göre küme düşme tehlikesiyle maça başlayan Blackburn, bu sonuçla birlikte 53 puanla 19. sırada konumlandı ve ligde kalmayı başardı. 

Öte yandan Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Yunus Akgün, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 62'de oyuna dahil oldu.

Şampiyonluğu garantileyip Premier Lig'e yükselen Leicester City, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olurken; Blackburn ise 2 maç sonra kazandı.

Championship'te küme düşen takımlar ise 50 puanla Birmingham, 45 puanla Huddersfield ve 27 puanla Rotherham oldu. 


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