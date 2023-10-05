Yunus Akgünlü Leicester'ın bileği bükülmüyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 06:42

Güncelleme: 05.10.2023 - 06:42

İngiltere Championship'in 10. haftasında Leicester City, sahasında Preston North End'i konuk etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Leicester City Dewsbury-Hall'un golüyle öne geçti. 76'de Iheanacho farkı ikiye çıkarırken Dewsbury-Hall 90'da son sözü söyledi.

Yunus Akgün maça yedek kulübesinde başlarken 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Leicester City üst üste 5. maçını kazanarak 27 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Preston ise 20 puanda kaldı.