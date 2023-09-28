Yunus Akgün'ün asisti Leicester'a yetmedi!
Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Leicester City'yi 3-1 mağlup etti. Leicester City'nin golünde asist Yunus Akgün'den geldi.
İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. Tur mücadelesinde Liverpool, sahasında Leicester City'yi konuk oldu. Anfield'daki maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Cody Gakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi. Leicester City'nin tek golü 3. dakikada Kasey McAteer'den geldi. Bu golde asisti milli futbolcu Yunus Akgün yaptı.
Leicester City'de Yunus Akgün, 65. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Liverpool, Lig Kupası'nda tur atladı. Leicester City turnuvaya veda etti.
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