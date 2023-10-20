Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.
Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Otoyolda büyük kaza
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- Öğretim üyesine tutuklama kararı