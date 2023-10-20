Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 20:32
Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın
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UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.

Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.


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