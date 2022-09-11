Yunus Emre Başar, Dünya Şampiyonası'nda bronz aldı
Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Hyeon-woo Kim ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Başar, bronz madalya elde etti.
Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Emre Başar, "Çok mutluyum. Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Çünkü iki senedir Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybediyorum. Dünya Şampiyonası'na gelirken altın madalya almayı çok istedim. Hatta kamp boyunca her gece bu anı bekledim, sizlerle röportaj vermeyi. Talihsizlikler, sakatlıklar yaşadım. Yine de yılmadık. Tüm teknik ekip, Türkiye Güreş Federasyonu başkanımız, herkes destekçimiz oldu. Bu aldığım madalya Türkiyeme armağan olsun. Memleketim Sakarya'ya, Sapanca'ya armağan olsun. Beni destekleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. İBB Kulüp başkanlarıma, milli takım teknik heyetine, özellikle Cenk İldem hocama teşekkür ederim" diye konuştu.
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