Yunus Emre Konak'tan kötü haber!

Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak, sakatlığı nedeniyle en az 4-5 sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:38
Yunus Emre Konak'tan kötü haber!
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Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'tan kötü haber geldi.

18 yaşındaki futbolcunun sağ üst adele tendonu koptu.

Yunus Emre Konak, bu sakatlığı nedeniyle en az 4-5 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

Brentford, genç futbolcuyu Sivasspor'dan 4.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.


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