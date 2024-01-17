Yunus Emre Konak'tan kötü haber!
Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak, sakatlığı nedeniyle en az 4-5 sahalardan uzak kalacak.
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Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'tan kötü haber geldi.
18 yaşındaki futbolcunun sağ üst adele tendonu koptu.
Yunus Emre Konak, bu sakatlığı nedeniyle en az 4-5 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.
Brentford, genç futbolcuyu Sivasspor'dan 4.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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