“Yüreğiyle Yarışanlar” şampiyon okçu Nil Mısır’ın hikayesiyle başladı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:46

Güncelleme: 08.03.2025 - 11:46

Ülker’in YouTube kanalında yayımlanan belgesel serisinin ilk konuğu, para okçuluk dalında 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği bulunan 2022 Avrupa Şampiyonu Nil Mısır oldu. Mısır, engelli kalmasına neden olan kaza anından şampiyonluk kürsüsüne uzanan mücadele dolu yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Birilerinin hayatına dokunmanın çok önemli olduğunu belirten şampiyon sporcu Nil Mısır, “Ben benim hayatıma dokunan herkese çok minnet duyuyorum. Bu duygu o kadar güçlü ki, aynı duyguları insanlar da bana karşı hissetsin isterim. Birilerine rehberlik edebilmek, ilham olabilmek için mücadele etmek istiyorum. Birinin evden çıkabilmesine, birinin hayatını değiştirmesine, yön vermesine vesile olabiliyorsam bu çok kıymetli bir şey” dedi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Paralimpik sporcularımızın azim ve kararlılıkla yazdığı bu ilham verici hikayeler, yalnızca spor dünyası için değil, tüm toplum için büyük bir motivasyon kaynağı. Onların mücadelesi, engelleri aşma kararlılığı ve başarıları, genç nesillere ilham vermeli. Bu süreçte, paralimpik hareketin güçlenmesine verdiği destek için Ülker’e teşekkür ediyoruz. Sporcunun yalnızca kürsüde değil, hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve Ülker’in bu vizyonu paylaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yapılan iş birliği kapsamında, ‘Sporu herkes için erişilebilir kılma’ vizyonuyla spora desteklerini sürdürdüklerini belirtti.