Yusuf Akçiçek: "Mourinho'dan her gün yeni bir şey öğreniyorum"

Yayınlanma: 29.01.2025 - 20:44

Güncelleme: 29.01.2025 - 20:44

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Midtylland maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yusuf Akçiçek'in açıklamaları şu şekilde;

"Öncelikle gerçekten çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Buraya kazanmaya geldik. İnşallah yarın güzel bir oyun ve galibiyetle play-off'ya kalmaya hak kazanırız.Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Bana çok destek oluyorlar. Benim de hedefim, aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. Şu andaki hedeflerim bu.

Yarın zorlu bir maçımız var ama buraya kazanmaya geldik. Hedefimiz iyi oyunla galibiyet almak ve play-off'lara kalmak. Tek amacımız bu. Öncelikle 19 yaşında olarak buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Ama dediğim gibi, hocamızın bana güveniyle birlikte yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz.

Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak. Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Çok tecrübeli bir hoca. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel olarak konuşmalarımız oldu. Onun dışında başka bir şey olmadı."