Yusuf Demir, 99 gün sonra lig maçında oynadı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 04:23

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig'de 99 gün sonra forma giydi.

Sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından transfer edilen, sakatlıkları ve yabancı oyuncu kuralı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf, 16 Eylül'de yapılan Konyaspor maçından sonra ilk kez bir lig maçında süre aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuna girdiği sırada 19 yaşındaki futbolcuya tezahüratla destek verdi.