Yusuf Demir'e yeni talip!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 18:25

Güncelleme: 06.07.2023 - 18:25

Galatasaray'da fazla süre bulamayan Yusuf Demir için yeni bir talip geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekibi Standard Liege, Yusuf Demir'i kiralamak istiyor.

Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamaya yanaşmadığı için bu transferin zor olacağı ifade edildi.

Standard Liege'in oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılıları ikna çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

20 yaşındaki oyuncu ile daha önce Basel'in de ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 20 yaşındaki genç oyuncu sarı kırmızılı formayı 6 kez giydi.