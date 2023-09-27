Yusuf Erdoğan: 'Güzel oyunla kazandık'
Adana Demirspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Beşiktaş karşılaşması sonrası konuştu. Erdoğan, 'Güzel oyunla kazandık' dedi.
Adana Demirsporlu Yusuf Erdoğan, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Yusuf Erdoğan "Kasımpaşa mağlubiyeti bizi uyandırdı. Bize yakışmayan kırmızı kartlar, goller! Bizim hedefimiz çok farklı. Beşiktaş iyi takım. Onların kenar oyuncularını durdurduk, bunu başardık. Set hücumlarında iyiyiz. Güzel goller attık. Güzel oyunla kazandık. Bu bizim için basamak maçıydı. 2-3 maç içerde oynayacağız. Milli araya kadar kayıpsız gitmek istiyoruz." dedi.
Geçen hafta yaşananları anlatan Yusuf Erdoğan "Kasımpaşa maçından sonra hafta içi toplantı yaptık. Futbolcular iyi geri dönüş sağladı. Başkanımız, hocamız... Burada iyi bir aile ortamı var. Başımızda Murat Sancak gibi bir baba var. Dışarıdan agresif gözüküyor ama bize kızsa bile, bir bildiği vardır." ifadelerini kullandı.
Yusuf Erdoğan ayrıca "Eksiklerimiz var gibi gözüktü ama oynayan oyuncularımız da çok deneyimliydi. Böyle kaliteli kadrolar, böyle maçlarda etkili oluyor. Kalecimiz Vedat çok iyiydi. Türk futbolu bir kaleci kazandı." açıklamasını yaptı.
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