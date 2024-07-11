Yusuf Kocatürk, Ümraniyespor'a transfer oldu!

1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe forması giyen Yusuf Kocatürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:53
Yusuf Kocatürk, Ümraniyespor'a transfer oldu!
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Geçtiğimiz sezon İnegölspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli genç futbolcu Yusuf Kocatürk'ün yeni adresi belli oldu.

1. Lig ekibi Ümraniyespor, 19 yaşındaki ön libero Yusuf Kocatürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibi sosyal medya hesabından transferi, "Hoş geldin Yusuf Kocatürk!" ifadeleriyle duyurdu.


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